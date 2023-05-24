Україна опрацьовує практичний і політичний пакети, з якими вона вийде на майбутній саміт НАТО у Вільнюсі, повідомила посол України в НАТО Наталія Галібаренко.

"Я умовно ділю це на пакети, з якими ми виходимо на саміт. Пакет політичний. Йдеться про те, що ми хочемо вивести наші відносини політичні на нову інституційну основу. Тут ми говоримо про те, щоб перетворити, наприклад, чинну Комісію Україна - НАТО на Раду Україна - НАТО, яка дасть нам змогу ухвалювати певні рішення разом із членами Альянсу, а не окремо", - сказала Галібаренко на онлайн-брифінгу в Media Center Ukraine.

Говорячи про другий пакет, практичний, посол пояснила, що йдеться про те, що для України буде створено багаторічний план, який допоможе збільшити взаємосумісність із НАТО, зокрема, йдеться про допомогу ЗСУ. Також ідеться про значне збільшення фінансування наявного нині комплексного пакету допомоги.

"Якщо досі в рамках комплексного пакету допомоги закуповували аптечки, зимовий одяг, антидрони для ЗСУ, то тепер ми говоримо, що наступні проєкти матимуть більш середньостроковий і довгостроковий характер. Йдеться про такі проєкти як гуманітарне розмінування, медична реабілітація. І так само ми виходимо на те, щоб поступово переходити на зброю натовського стандарту", - пояснила вона.