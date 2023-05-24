також у роздiлiПолiтика
Парламент Словенії визнав Голодомор геноцидом українського народу 8
В Німеччині пропонують надати Україні ракети на 500 км 10
В МЗС відповіли на черговий виступ Орбана 10
Шольц впевнений, що вільна Україна стане членом ЄС 10
Боррель не згоден з тими, хто каже, що Україна не може перемогти 9
Німеччина передала Україні новий цікавий пакет допомоги 13
Залужний поговорив з командувачем ЗС США в Європі щодо посилення ППО 12
США розглянуть всі можливі способи притягти Росію до відповідальності 14
Кім поки не може підтвердити приєднання порту Миколаєва до "зернового коридору" 9
ЄС збільшує потужності європейської військової промисловості 12
Ключові держави НАТО підтримали ідею надання Україні гарантій безпеки 11
Боррель закликав прискорити постачання зброї Україні 20
Буданов закликає росіян здаватися, бо буде ще гірше 18
Президент Чехії закликає розгромити Росію 16
Байден ще не вирішив, чи США передадуть F-16 самі 11
Британія скоро почне навчати українців на F-16 13
Зеленський: Під час G7 українська проблематика була центральною 11
Буданов про Путіна: Неможливо сьогодні прокинутись з одним вухом, а завтра - з іншим 27

Україна опрацьовує практичний і політичний пакети, з якими вона вийде на майбутній саміт НАТО у Вільнюсі, повідомила посол України в НАТО Наталія Галібаренко.

"Я умовно ділю це на пакети, з якими ми виходимо на саміт. Пакет політичний. Йдеться про те, що ми хочемо вивести наші відносини політичні на нову інституційну основу. Тут ми говоримо про те, щоб перетворити, наприклад, чинну Комісію Україна - НАТО на Раду Україна - НАТО, яка дасть нам змогу ухвалювати певні рішення разом із членами Альянсу, а не окремо", - сказала Галібаренко на онлайн-брифінгу в Media Center Ukraine.

Говорячи про другий пакет, практичний, посол пояснила, що йдеться про те, що для України буде створено багаторічний план, який допоможе збільшити взаємосумісність із НАТО, зокрема, йдеться про допомогу ЗСУ. Також ідеться про значне збільшення фінансування наявного нині комплексного пакету допомоги.

"Якщо досі в рамках комплексного пакету допомоги закуповували аптечки, зимовий одяг, антидрони для ЗСУ, то тепер ми говоримо, що наступні проєкти матимуть більш середньостроковий і довгостроковий характер. Йдеться про такі проєкти як гуманітарне розмінування, медична реабілітація. І так само ми виходимо на те, щоб поступово переходити на зброю натовського стандарту", - пояснила вона.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

12