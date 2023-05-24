Канцлер Німеччини Олаф Шольц упевнений, що РФ не виграє війну з Україною, повідомляється на сайті німецького видання Welt у вівторок.

"Гірка глава в історії нашого континенту... закінчиться тим, що вільна Україна стане повноправним членом Європейського Союзу", - сказав Шольц на святкуванні 160-річчя Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).

Він наголосив, що СДПН має чітко стати на бік України в конфлікті. Канцлер нагадав про політику розрядки колишнього канцлера Віллі Брандта, завдяки якій у Європі діють принципи незастосування сили, непорушності кордонів, територіальної цілісності держав і права народів на самовизначення. "Ми, соціал-демократи, дотримуємося всіх цих принципів із глибоким переконанням", - сказав Шольц, маючи на увазі внутрішні дебати соціал-демократів щодо їхнього курсу на РФ.