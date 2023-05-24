Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявляє, що міністри оборони країн-членів Європейського Союзу не згодні з тими, хто стверджує, що Україна не може виграти цю війну.

"Міністри не згодні з тими, хто каже, що Україна не може виграти цю війну, і ми маємо припинити їх підтримувати. Ні. Навпаки. В України справи йдуть добре. Це збиває з пантелику плани Путіна щодо швидкої перемоги. Вона здатна себе захищати", - заявив він у вівторок у Брюсселі після закінчення засідання Ради на рівні міністрів оборони.

Боррель констатував, що загальна сума наданої ЄС підтримки - економічної, військової, гуманітарної, фінансової, з біженцями - вже досягла EUR65 млрд. "Це означає, що ми є лідерами в підтримці України, і ми продовжуватимемо відігравати цю роль", - запевнив високий представник.

Як відомо, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна, нібито, не здатна виграти цю війну, у зв'язку з чим речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи ці висловлювання, заявив, що українці продовжать боротися до повного звільнення своїх територій.