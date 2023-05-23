Адміністрація США налаштована розглянути всі можливі способи, щоби підтримати Україну й притягти Росію до відповідальності за її агресію.

Про це заявив у понеділок речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми розглядатимемо всі способи, за допомогою яких ми зможемо притягти Росію до відповідальності за її дії. Найважливішим із якних є подальша підтримка наших українських партнерів, щоби вони могли дати відсіч російським військам, які вторглися в країну», - зауважив представник Держдепу.

Водночас він зазначив, що Сполучені Штати досі не визнали Росію державою-спонсором тероризму через те, що зараз такий крок матиме «контрпродуктивні побічні ефекти». Зокрема, це позбавить гуманітарні організації можливості доправляти допомогу в регіон.

«Але я скажу, що ми надалі притягуватимемо Росію до відповідальності за допомогою низки інших кроків», - зауважив представник зовнішньополітичного відомства США.

Він уточнив, що має на увазі поставки зброї й обладнання в Україну, а також запровадження санкцій та заходів експортного контролю.