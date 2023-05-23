Про це заявив у понеділок речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає кореспондент Укрінформу.
«Ми розглядатимемо всі способи, за допомогою яких ми зможемо притягти Росію до відповідальності за її дії. Найважливішим із якних є подальша підтримка наших українських партнерів, щоби вони могли дати відсіч російським військам, які вторглися в країну», - зауважив представник Держдепу.
Водночас він зазначив, що Сполучені Штати досі не визнали Росію державою-спонсором тероризму через те, що зараз такий крок матиме «контрпродуктивні побічні ефекти». Зокрема, це позбавить гуманітарні організації можливості доправляти допомогу в регіон.
«Але я скажу, що ми надалі притягуватимемо Росію до відповідальності за допомогою низки інших кроків», - зауважив представник зовнішньополітичного відомства США.
Він уточнив, що має на увазі поставки зброї й обладнання в Україну, а також запровадження санкцій та заходів експортного контролю.
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