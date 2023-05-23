У розмінуванні територій України допоможуть безпілотники, що виявлятимуть ворожі міни. Україна також збільшила кількість саперів та має намір створити професійні підрозділи з розмінування в областях, де велися та ведуться бойові дії.

Як повідомив Департамент комунікації МВС України, питання розмінування обговорювалось на сьогоднішній зустрічі заступника глави МВС Богдана Драп‘ятого з делегацією Королівства Нідерланди у складі старшої координаторки з питань гуманітарного розмінування МЗС Нідерландів Дікі Меторст, фахівця з питань гуманітарного розмінування МЗС Нідерландів Лукаса Даалхайзена та інших.

"Сторони обговорили, як покращити ситуацію з розмінуванням, зокрема й за допомогою безпілотників, які виявлятимуть ворожі міни на території України", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на зустрічі Драп’ятий інформував делегацію Нідерладнів, що наразі близько 30% території України заміновано.

"Як відомо, Україна є першою у світі за площею замінованих територій. Близько 174 тисяч квадратних кілометрів територій є потенційно небезпечними для життя й господарювання", – підкреслив він.

За словами заступника глави МВС, Україна збільшила кількість саперів, а окрім того, планується утворити професійні підрозділи розмінування в областях, де велися та ведуться бойові дії, а також збільшити підрозділи решти регіонів для утворення резерву сил і засобів. Однак новостворені підрозділи потребують невідкладного оснащення спеціальною технікою та обладнанням, у першу чергу піротехнічними автомобілями для перевезення особового складу та транспортування вибухонебезпечних предметів.

"На сьогоднішній день, у системі МВС є лише 9 автомобілів, які можуть здійснювати механізоване розмінування. Для прикладу, один день роботи машини для розмінування заміняє сто днів роботи піротехніка. Наразі ми першочергово потребуємо 53 таких автомобілі", – звернувся до партнерів Драп’ятий.

Своєю чергою, Меторст заявила, що їх країна розуміє усі виклики з якими зіткнулася Україна на фоні збройної агресії РФ. За її словами, саме тому Уряд Нідерландів ще з 2015 року допомагає Україні у сфері гуманітарного розмінування. Представники України та Нідерландів домовились й надалі співпрацювати та координувати подальші дії щодо розмінування.

"Ми будемо продовжувати надавати вам підтримку та задовольняти ваші потреби. Ми вже отримали список обладнання, яке ви потребуєте. Тож наразі ми робитимемо усе, аби надавати вам усю необхідну допомогу й надалі", – заявила Меторст.