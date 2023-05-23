також у роздiлiПолiтика
ЄС збільшує потужності європейської військової промисловості 5
Боррель закликав прискорити постачання зброї Україні 16
Буданов закликає росіян здаватися, бо буде ще гірше 16
Президент Чехії закликає розгромити Росію 16
Байден ще не вирішив, чи США передадуть F-16 самі 11
Британія скоро почне навчати українців на F-16 12
Зеленський: Під час G7 українська проблематика була центральною 9
Буданов про Путіна: Неможливо сьогодні прокинутись з одним вухом, а завтра - з іншим 27
Всі активи Сальдо перейшли державі 27
Британія запропонувала допомогу країнам, які дадуть Україні винищувачі 23
Ташева: Окупанти визнали, що курортного сезону в Криму не буде 19
В ЄС намагаються розібратися з блокуванням Угорщиною траншу для України 17
Арешт Князєва суд визнав законним 18
Урсула Фон дер Ляєн закликала всіх підтримати план Зеленського 16
Блінкен уперше допустив визнання Росії державою-спонсором тероризму 13
Данілов: Ніяких виборів під час дії воєнного стану бути не може.Ї. 17
САП повідомила про підозру голові Верховного Суду 21
Кулеба розповів про ключові теми на саміті лідерів G7 14

Ключові держави-члени Північноатлантичного альянсу попередньо підтримали ідею надання Україні гарантій безпеки до набуття нею членства на основі Київського безпекового договору (Kyiv Security Compact).

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Wall Street Journal у понеділок, концепція, пов'язана з подальшим членством України в НАТО, базується на основі Київського безпекового "компакту", запропонованого у вересні 2022 року робочою групою на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком і колишнім генеральним секретарем Альянсу Андерсом Фогом Расмуссеном.

В інтерв'ю WSJ президент Польщі Анджей Дуда розповів, що західні союзники України підтримують безпекову угоду "в ізраїльському стилі", і "дискусії щодо цього тривають просто зараз".

За словами західних чиновників, на яких посилається WSJ, така угода могла б вплинути на перебіг війни з Росією, завадивши намірам Володимира Путіна затягнути її, сподіваючись підірвати політичну підтримку України у США та окремих країнах Європи.

Американський чиновник на умовах анонімності підтвердив WSJ, що обговорення "ізраїльської моделі" безпеки для України ведеться, але конкретики поки що немає. Водночас високопоставлені чиновники в Парижі та Берліні розповіли, що вони загалом згодні з планом, який передбачає "низку двосторонніх гарантій у рамках багатосторонньої домовленості".

Крім того, представники НАТО, України та інших країн заявили виданню, що очікують побачити серед учасників договору про гарантії безпеки для Києва США, Велику Британію, Німеччину і Францію.

 
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

8