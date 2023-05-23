Ключові держави-члени Північноатлантичного альянсу попередньо підтримали ідею надання Україні гарантій безпеки до набуття нею членства на основі Київського безпекового договору (Kyiv Security Compact).

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Wall Street Journal у понеділок, концепція, пов'язана з подальшим членством України в НАТО, базується на основі Київського безпекового "компакту", запропонованого у вересні 2022 року робочою групою на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком і колишнім генеральним секретарем Альянсу Андерсом Фогом Расмуссеном.

В інтерв'ю WSJ президент Польщі Анджей Дуда розповів, що західні союзники України підтримують безпекову угоду "в ізраїльському стилі", і "дискусії щодо цього тривають просто зараз".

За словами західних чиновників, на яких посилається WSJ, така угода могла б вплинути на перебіг війни з Росією, завадивши намірам Володимира Путіна затягнути її, сподіваючись підірвати політичну підтримку України у США та окремих країнах Європи.

Американський чиновник на умовах анонімності підтвердив WSJ, що обговорення "ізраїльської моделі" безпеки для України ведеться, але конкретики поки що немає. Водночас високопоставлені чиновники в Парижі та Берліні розповіли, що вони загалом згодні з планом, який передбачає "низку двосторонніх гарантій у рамках багатосторонньої домовленості".

Крім того, представники НАТО, України та інших країн заявили виданню, що очікують побачити серед учасників договору про гарантії безпеки для Києва США, Велику Британію, Німеччину і Францію.