Верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель закликав міністрів закордонних справ країн-членів Європейського союзу прискорити постачання боєприпасів і озброєння, так само як і роботу над затвердженням нового траншу військової допомоги для України.

Про це він повідомив у понеділок у Брюсселі після закінчення засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, говорячи про минуле обговорення українського питання.

Боррель наголосив, що успіх України на полі бою залежить не тільки від хоробрості солдатів і українського народу, а й від постачань боєприпасів і озброєння, у зв'язку з чим підтримка з боку ЄС має не лише продовжуватися, а й збільшуватися, зокрема, за допомогою постачань засобів протиповітряної оборони, що продемонструє "справжню різницю на полі бою".

"Це життєво важливо для українців, щоб вони були здатні захистити свою територію і суверенітет. Я наголосив, що кожен день зволікання наших поставок вимірюється людськими життями. Це не про гроші, але про те, щоб бути вбитим або пораненим. Я закликав усіх міністрів прискорити постачання, долучитися до спільних закупівель боєприпасів для України та завершити роботу над наступним траншем Європейського мирного фонду", - розповів очільник європейської дипломатії.

Боррель також розповів, що міністри обговорили ситуацію на полі бою і "як завершити цю війну". "Усі хочуть її закінчити, єдиний, хто хоче продовжувати - це Путін. Ніхто не хоче миру більше, ніж Україна. Тому ми підтримуємо українську ініціативу президента Зеленського для справедливого миру", - сказав він.

"Але ніхто не зацікавлений у мирі, який поставить жертву й агресора на однаковий рівень. Я маю передати це послання всім лідерам у всьому світі, які все ще дуже зацікавлені в мирі, але вони продовжують ставити жертву й агресора на однаковий рівень, а це призведе до того, що мир буде несправедливим, і не гарантуватиме права українського народу", - переконаний Боррель.

Крім того, за словами очільника європейської дипломатії, під час засідання міністри обговорили 11 пакет санкцій, який спрямований на припинення можливості обходити ті, що вже існують. "Ми повинні розірвати це коло обходу, в іншому разі санкції будуть ослаблені", - констатував він.

Боррель також повідомив, що дотепер допоміжна місія вже навчила 15 тисяч українських солдатів, і до кінця року буде навчено ще 15 тисяч.

Відповідаючи на запитання про ситуацію з блокуванням Угорщиною нового траншу з Європейського фонду миру, він сказав: "Ми повинні робити все, щоб наступний пакет військової підтримки був затверджений". "Якщо в однієї держави-члена є труднощі - давайте це обговорювати. Це те, що ми будемо робити. Моя роль - говорити з усіма для того, щоб спробувати знайти рішення. Досі ми були здатні знайти рішення для всіх і кожного траншу військової допомоги, і я впевнений, що ми зможемо продовжувати робити те саме", - додав Боррель.