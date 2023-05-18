Російська адміністрація Криму визнала, що курортного сезону на півострові не буде.

Про це заявила постійний представник президента України в АРК Таміла Ташева, передає "Крим.Реалії"

"Курортного сезону не буде, окупаційні адміністрації визнали це. Вони, зокрема, заявили, що будуть давати дотації для туроператорів, щоб нібито підтримати їх на плаву. Туристів немає, люди навпаки їдуть", - каже вона.

За словами Ташевої, керівник російського мінтранспорту Криму нещодавно заявив, що на мосту через Керченську протоку встановили нові пункти перевірки. Це означає, що загарбники почали контролювати пасажиропотік із півострова, а він досить великий.

"Люди кажуть, що ППО не може їх захистити, що було багато прильотів по військових об'єктах. Однак їдуть не тільки через "бавовну", а й тому, що не хочуть служити в росармії", - йдеться в повідомленні.

Раніше глава російського союзу туріндустрії в Криму Борис Зелінський заявив про "катастрофічну ситуацію" з продажем турів до Криму. За його словами, представники місцевого турбізнесу готують звернення до прем'єр-міністра Росії з проханням надати їм підтримку.

У липні 2022 року російський глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що кількість відпочивальників на півострові в червні впала на 40% порівняно із 2021 роком. За його словами, курортний сезон у Криму повноцінно не відбувся.