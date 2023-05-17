Жодних виборів, включно з президентськими і парламентськими, в Україні під час дії воєнного стану бути не може, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов.
"Я хочу наголосити, що в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) мають чітко розуміти, що в нас є своя Конституція і закони нашої країни, за якими ми маємо жити. А ці ПАРЄ краще б займалися іншими речами, не допускали присутності Російської Федерації у себе. Ми розберемося самостійно - згідно з нашими законами і згідно з нашою Конституцією. Коли є введення того стану, в якому ми сьогодні з вами перебуваємо, жодні вибори відбуватися не можуть. Крапка", - заявив Данілов в ефірі телемарафону.
Секретар РНБО також висловив побажання, щоб представники ПАРЄ не вказували, як і що Україна має робити.
Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс у вівторок заявив про необхідність проведення Україною парламентських і президентських виборів навіть за умови воєнного стану. За його словами, союзники не матимуть претензій до України, якщо вибори будуть "не ідеальними".
Він також заявив, що визнає, що в Україні нині воєнний стан, і Конституція не дозволяє проводити вибори в цих умовах, тому офіційний Київ має подумати, як відповісти на такий виклик.
Кокс також повідомив, що має намір відвідати Київ для обговорення цього питання.
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