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На майбутньому саміті лідерів G7 ключовими темами будуть зброя, літаки, санкції, гарантії безпеки та економічна підтримка України, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Що стосується G7 - там будуть ключовими темами: зброя, зокрема літаки, санкції, гарантії безпеки для України та стабільна економічна підтримка України з боку G7", - сказав Кулеба в ефірі національного телемарафону.

Говорячи про очікування від саміту Ради Європи, який відбувається 16-17 травня в Рейк'явіку, міністр зазначив, що Рада відіграє дуже важливу роль у формуванні глобального механізму виплати компенсацій за завдану РФ збитки.

"Це буде одним із ключових результатів. Тобто крок до формування цього глобального механізму буде одним із ключових результатів саміту", - пояснив глава МЗС.

Як повідомлялося, 49-й саміт лідерів "G7" пройде 19-21 травня в японській Хіросімі.
ForUm

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