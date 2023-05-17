Для створення широкої авіаційної коаліції із закупівлі державами-партнерами винищувачів F-16 для України немає перешкод, заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

"Дві європейські країни, Великобританія та Нідерланди, сьогодні висловили свою позицію (на користь створення авіакоаліції щодо винищувачів для України – ІФ-У). Працюємо і зі США. Сподіваємося, що вже найближчими днями буде ухвалено відповідні рішення - у ширшому форматі коаліції "Я думаю, що немає перешкод для цієї коаліції. Ви ж пам'ятаєте, як починалася танкова коаліція? Нам же говорили, що не буде в Україні західної артилерії, бронемашин, а потім почалася поставка. Упевнений, що дуже скоро будуть і літаки", - заявив він в ефірі телемарафону

Жовква також підкреслив, що, перебуваючи на переговорах українського президента з тими чи іншими світовими лідерами, йому не доводилося чути від них побоювань у передачі Україні зброї через нібито побоювання "розлютити Путіна".

"Ми не чули цього і вчора ні в резиденції прем'єра Великобританії, ні в Гаазі, ні в Гельсінкі, де кілька лідерів країн Північної Європи, а саме Данія, Швеція та ін. говорили про свою потенційну участь у такій коаліції. Тому "розлютити путіна" - це більше маргінальний наратив РФ, який вона іноді намагається запускати через пресу, в т.ч., на жаль, західну. ", - зазначив він.

За словами заступника глави Офісу президента, навчання українських льотчиків пілотуванню на західних літаках розпочнеться вже "дуже швидко".

"Перш ніж ми отримаємо цю техніку (F-16 – ІФ-У), наші українські аси мають навчитися її пілотувати. Це навчання почнеться дуже швидко. Наші пілоти пройдуть його набагато швидше, що вони роблять уже традиційно. Як тільки вони навчаться, я впевнений, Україна отримає високоточну та високоякісну авіатехніку", - резюмував Жовква.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак під час зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте в рамках саміту Ради Європи в Ісландії домовилися про роботу над створенням міжнародної коаліції з метою закупівлі винищувачів F-16 для України.