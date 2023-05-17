В условиях боевых действий, которые продолжаются уже более года, украинский бизнес сталкивается с немалыми трудностями. Множество компаний не смогли выдержать такого напряжения и обанкротились из-за нерентабельности своей деятельности. Однако игорный бизнес в Украине продолжает успешно развиваться, благодаря вкладу Пинап казино.

Активная позиция лицензионной игровой платформы оказывает положительное влияние на экономику страны в это тяжелое время для всех украинцев. Конечно на просторах интернета было много лживой информации о том, что наложили на Пин Ап санкции, но на официальных ресурсах государства представлена правдивая информация об этом, которая опровергает эти данные. Более того, легальная деятельность компании позволяет ее владельцам выполнять все обязательства перед государством. Pin-Up налоги честно уплачивает, что помогает поддерживать государственный бюджет, который, в свою очередь, обеспечивает потребности военных и незащищенных слоев населения, способствует стабильному развитию страны.

PIN-UP Foundation: благотворительные проекты на благо страны

Одна из первоочередных задач компании Pin Up — удовлетворение потребностей своих сотрудников, которые пошли в ряды ВСУ, и их коллег. С начала военной агрессии компания активно оказывает помощь всем нуждающимся, предоставляя финансовую поддержку для закупки оборудования и полноценной работы медицинских учреждений.

Сотрудники Pin Up также активно участвуют в благотворительных программах по реабилитации детей, пострадавших от военных действий. Гуманитарная помощь в виде продуктовых наборов и предметов первой необходимости (на сумму более 28 миллионов гривен) была предоставлена украинцам в разных областях.

Также благотворительный фонд помогает развитию сфер:

образования;

спорта;

здравоохранения.

Pin-Up лицензия подтверждает законность работы компании, обеспечивает честность и прозрачность ее деятельности, включая исполнение налоговых обязательств. В условиях военной агрессии со стороны Российской Федерации и уничтожения некоторых украинских предприятий, стабилизация экономического состояния государства и поддержка бизнеса являются особенно важными вопросами, которые в будущем могут положительно сказаться на качестве жизни каждого украинца.

Как уплачиваются Pin Up налоги для поддержания экономики страны

Руководство компании Pin-Up Украина планирует оставаться на рынке в ближайшее время и активно помогать стране. Уникальный игровой софт, который привлекает внимание и увлекает гемблеров с любым опытом, способствует увеличению прибыли, следовательно, и налоговых взносов в бюджет Украины.

В 2022 году компания выплатила 271 млн грн налогов и лицензионного сбора, а уже за первые два месяца 2023 года пополнила госбюджет на 304,8 млн грн налоговых сборов. Компания намерена продолжать активное развитие рынка азартных услуг и максимально поддерживать страну в это непростое время.

Благодаря легальной деятельности, компания Пинап имеет возможность не только честно и своевременно уплачивать налоги, пополняя бюджет страны, но и активно заниматься благотворительностью. Руководство Пин Ап казино настроено всячески помогать Украине, чтобы приблизить победу в войне и улучшить жизнь простых граждан.