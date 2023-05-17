А вы носите узкие или широкие брюки? Это неважно, ведь деним — это ключевой элемент любого гардероба. Неподвластная времени классика и универсальность для различных поводов — подходящие модели станут стартом для многочисленных эффектных нарядов. Сейчас, когда модная индустрия представляет множество брендов и трендов, бывает трудно подобрать подходящую пару. А этот гайд поможет вам выбрать идеальные женские джинсы для любого случая.

Чтобы выделить лучшие варианты года, мы оценили разные факторы и элементы дизайна каждой пары в этом списке. Кроме того, в топе подобраны модели, которые лучше всего подходят для всевозможных типов фигуры. Вы сможете выбрать предложение для себя в соотношении “цена — стиль — качество — фасон” от мировых производителей.

Универсальный повседневный крой с удобной высокой и зауженной талией в стиле 90-х. Один из любимых вариантов, который остается в тренде из сезона в сезон — винтажные с настоящим возвратом к прошлому. Если вы ищете классику 90-х, то это ваш выбор на долгие годы.

Свободные джинсы с низкой посадкой можно охарактеризовать негабаритным, мешковатым силуэтом, который удобен, но при этом выглядит изысканно. Они свойственны для культуры 2000-х годов, прекрасно сочетают в себе непринужденную ностальгию по прошлому с изысканным деталями дизайна. Изогнутые швы уравновешивают низкий пояс на уровне бедер. Поскольку их часто шьют как оверсайз, рекомендуем приобрести меньший размер, если вы предпочитаете более облегающий вид.

Широкие джинсы из неэластичного денима мгновенно удлиняют ноги. Возрождение мейнстрима на такие штанины в ближайшее время не замедлится, и такая пара — идеальный способ для создания трендового аутфита. Благодаря сверхширокому силуэту эта модель сделает вас выше. Шикарно подходит для сочетания с ботинками на каблуке — это отточенный способ носить свободный покрой везде и всюду.

Зауженные джинсы-бочонки с высокой посадкой и зауженной талией. Оверсайз-силуэт обладает некой легкостью. Для тех, кто предпочитает более смелые образы, джинсы-бочонки — еще один тренд, который стоит попробовать.

Джинсы-карго множеством карманов помогут нырнуть с головой в туннель 2000-х. Утилитарный стайл добавляет свежести дениму, а большое количество карманов и слегка потрепанные штанины выглядят непринужденно и круто.

Джинсы-скинни всегда пользуются популярностью у ценителей моды. Их любят за приталенность, которая сидит без ощущения прилипания к ногам. Они облегают щиколотку и легко сочетаются с разнообразной обувью. Независимо от того, любите вы скинни или нет, они пригодятся в любом гардеробе.

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