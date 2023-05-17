А вы носите узкие или широкие брюки? Это неважно, ведь деним — это ключевой элемент любого гардероба. Неподвластная времени классика и универсальность для различных поводов — подходящие модели станут стартом для многочисленных эффектных нарядов. Сейчас, когда модная индустрия представляет множество брендов и трендов, бывает трудно подобрать подходящую пару. А этот гайд поможет вам выбрать идеальные женские джинсы для любого случая.
Чтобы выделить лучшие варианты года, мы оценили разные факторы и элементы дизайна каждой пары в этом списке. Кроме того, в топе подобраны модели, которые лучше всего подходят для всевозможных типов фигуры. Вы сможете выбрать предложение для себя в соотношении “цена — стиль — качество — фасон” от мировых производителей.
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Универсальный повседневный крой с удобной высокой и зауженной талией в стиле 90-х. Один из любимых вариантов, который остается в тренде из сезона в сезон — винтажные с настоящим возвратом к прошлому. Если вы ищете классику 90-х, то это ваш выбор на долгие годы.
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Свободные джинсы с низкой посадкой можно охарактеризовать негабаритным, мешковатым силуэтом, который удобен, но при этом выглядит изысканно. Они свойственны для культуры 2000-х годов, прекрасно сочетают в себе непринужденную ностальгию по прошлому с изысканным деталями дизайна. Изогнутые швы уравновешивают низкий пояс на уровне бедер. Поскольку их часто шьют как оверсайз, рекомендуем приобрести меньший размер, если вы предпочитаете более облегающий вид.
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Широкие джинсы из неэластичного денима мгновенно удлиняют ноги. Возрождение мейнстрима на такие штанины в ближайшее время не замедлится, и такая пара — идеальный способ для создания трендового аутфита. Благодаря сверхширокому силуэту эта модель сделает вас выше. Шикарно подходит для сочетания с ботинками на каблуке — это отточенный способ носить свободный покрой везде и всюду.
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Зауженные джинсы-бочонки с высокой посадкой и зауженной талией. Оверсайз-силуэт обладает некой легкостью. Для тех, кто предпочитает более смелые образы, джинсы-бочонки — еще один тренд, который стоит попробовать.
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Джинсы-карго множеством карманов помогут нырнуть с головой в туннель 2000-х. Утилитарный стайл добавляет свежести дениму, а большое количество карманов и слегка потрепанные штанины выглядят непринужденно и круто.
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Джинсы-скинни всегда пользуются популярностью у ценителей моды. Их любят за приталенность, которая сидит без ощущения прилипания к ногам. Они облегают щиколотку и легко сочетаются с разнообразной обувью. Независимо от того, любите вы скинни или нет, они пригодятся в любом гардеробе.
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