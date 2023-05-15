Франція готує нові пакети військової допомоги з урахуванням найнагальніших потреб України для зміцнення її обороноздатності, ідеться у спільній декларації, оприлюдненій у ніч на понеділок після зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Франції Емманюеля Макрона в Парижі.

"Найближчими тижнями Франція проведе підготовку й оснастить кілька батальйонів десятками броньованих машин і легких танків, включно з AMX-10RC. Крім того, Франція зосереджує свої зусилля на підтриманні можливостей протиповітряної оборони України, щоб захистити її населення від ударів Росії", - ідеться в документі.

Крім того, наголошується в декларації, Франція бере активну участь у заходах Європейського Союзу і НАТО з військової допомоги Україні та підготовки українських військових.

Крім того, Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту Зеленського підтвердив, що Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно.

"Ми підтримуємо Україну фінансово, політично, у військовій сфері. Ми будемо продовжувати підтримувати вас так довго, скільки буде потрібно", - сказав він на брифінгу після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у неділю.

"Понад мільйон українських громадян знайшли притулок у Німеччині. Ми солідарні з громадянами України", - сказав він, зазначивши, що "тісні відносини між нашими країнами триватимуть десятиліттями".

Шольц нагадав про надання Україні нового пакета військової підтримки в розмірі 2,7 млрд євро, включно з танками Леопард-2, бронетранспортерами Marder, системами Iris-T і боєприпасами до них.

Шольц також заявив, що "ми виступаємо за те, щоб Росію було притягнуто до відповідальності".