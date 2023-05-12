Рынок виртуальных монет привлекает внимание многих украинцев, которые задумываются о хранении собственных сбережений в разных валютах и онлайн-заработке. Криптовалюта сегодня считается рисковым активом, так как для него характерна высокая волатильность. Это значит, что предсказать доходность монеты непросто. Тем не менее большинство граждан нашей страны интересуются тем, как купить криптовалюту в Украине на выгодных условиях и быстро. Предлагаем рассмотреть все особенности процесса приобретения, хранения и использования виртуальных активов в нашей стране.

Криптовалюта: что это и является ли законным

Сегодня большое количество людей задумываются над инвестированием в криптовалютную индустрию. В наше время покупка криптовалюты в Украине является выгодным способом хранения собственных сбережений, заработка на курсовых колебаниях. При такой высокой популярности лишь небольшая часть украинцев действительно знают, что такое криптовалюта и какие у нее есть особенности. Спешим исправить данную оплошность.

Под понятием «криптовалюта» необходимо понимать цифровые деньги, которые нельзя потрогать, поместить в физический кошелек. Существуют блокчейны (электронные реестры), которые являются непрерывными цепочками блоков, где ведется учет информации о виртуальных монетах. В таких реестрах обязательно содержатся сведения о:

владельце криптовалюты;

количестве коинов во владении у конкретного человека;

транзакциях с активами (кому, сколько и когда переводились).

Блокчейны надежно защищены с помощью криптографии, поэтому завладеть такими данными невозможно. Ключевым отличием от более привычных баз данных является то, что никто не может в одностороннем порядке внести изменения или удалить такую информацию. Причина – реестры хранятся абсолютно на всех персональных компьютерах, где есть коины. В эту цепочку возможно только добавлять новые записи.

Национальные валюты выпускаются центральными банками под руководством государства, поэтому они привязаны к золотовалютному фонту или обеспечиваются иными материальными ценностями. При этом ценность денег зависит от разных нематериальных активов, например, финансовые и политические аспекты, авторитет государства, состояние экономики.

Криптовалюта, в свою очередь, абсолютно не привязана к каким-либо странам. Это значит, что на курс виртуальных денег не могут влиять экономические и политические обстоятельства, другие факторы. Стоимость коинов формируется исключительно под влиянием показателей спроса, предложения. Кроме того, желание целевой аудитории продать или купить криптовалюту зависит от множества разных факторов, например, количество выпущенных монет. К искусственным характеристикам, влияющим на спрос-предложение, можно отнести:

публикации экспертных мнений;

политику регуляторов;

хакерские атаки;

манипуляции трейдеров;

листинг на криптобиржах и многое другое.

По этой причине предугадать или спрогнозировать курс виртуальных монет достаточно сложно. Многие государства на официальном уровне начали признавать криптовалюту платежным инструментом, который можно использовать для разнообразных операций внутри страны. Сегодня купить, обменять продать криптовалюту можно вполне легально, при этом оборот таких активов регламентируется в нашей стране только частично. В ближайшее время данная ситуация должна быть решена посредством принятия и внедрения закона о налогообложении транзакций с виртуальными активами.

Как приобрести коины в Украине?

В наше время купить криптовалюту можно несколькими способами. Наиболее популярными вариантами считаются криптовалютные биржи и онлайн-обменники. Предлагаем остановиться более подробно на том, как купить криптовалюту в Украине с помощью криптобирж и обменных пунктов.

Криптовалютные биржи

Биржи виртуальных денег схожи по функционированию с платформами, где выполняются операции с ценными бумагами, иностранной валютой и другими активами. Криптобиржа – это платформа, где пользователи могут продавать и покупать монеты максимально безопасно. Кроме того, сервис предлагает возможность хранить, конвертировать и выводить криптовалюту на достаточно выгодных условиях.

Ключевыми преимуществами криптовалютных бирж являются впечатляющее разнообразие активов, торговых инструментов и максимальная безопасность персональных, платежных данных трейдеров. Например, платформа криптовалют может предложить собственному клиенту маржинальную торговлю – это предоставление пользователю средств в кредит для выполнения торговых операций, которые помогут увеличить собственную прибыль. Сервисы надежно защищают вложения трейдеров с помощью специальных страховых фондов, особых инструментов для противодействия хакерским атакам и отмыванию финансов.

Как правило, криптобиржи для предоставления своим клиентам возможности выполнять торговые операции требуют прохождение верификации личности. Процедура подразумевает предоставление сервису следующей информации:

ФИО;

дата рождения;

гражданство;

копии документов для удостоверения личности;

фотография заявителя.

На данный момент Национальный Банк Украины ввел некие ограничения по объему финансов, которые можно переводить на реквизиты криптовалютных бирж – не больше 10000 гривен ежемесячно. Речь идет про финансовые переводы за границу посредством Форекса, электронных кошельков, приобретения крипты и тревел-чеков. Обойти данное ограничение можно, если отдать предпочтение сервису с украинскими корнями. Например, лучшая биржа криптовалютWhiteBIT зарегистрирована на территории Украины, поэтому выполнять операции с коинами можно на сумму до 400 тысяч гривен.

Пополнять собственных счет на биржах можно исключительно в национальной денежной единице – это значит, что для украинцев на сегодняшний день валютные переводы закрыты. Как правило, такие платформы выбирают трейдеры, которые планируют выполнять регулярно транзакции с виртуальными активами, зарабатывая на курсовых колебаниях.

Обменные пункты

Для одноразовых или нечастых операций с коинами, как правило, выбирают онлайн обменники. Это сайты, где можно купить криптовалюту быстро по актуальному курсу. В большинстве случаев такие сервисы предлагают исключительно безналичный расчет, поэтому для обмена, приобретения или продажи актива потребуется иметь банковскую карту или электронный кошелек. Обменные пункты работают практически со всеми популярными банками Украины:

Монобанк;

Приватбанк;

Ощадбанк;

Райффайзен Банк Аваль и другими организациями.

Обменники предлагают достаточно простую процедуру конвертации, поэтому держатели крипты не сталкиваются со сложностями в том, как купить биткоин в Украине. Недостатки таких платформ – не всегда привлекательный, выгодный курс и риски приобретения «грязных» монет, которые были использованы в незаконных целях или украдены. Поэтому оптимальным решением для трейдеров и инвесторов остаются криптовалютные биржи.

Какую криптобиржу выбрать для транзакций с коинами?

Когда человек задумывается о том, как покупать криптовалюту, он хочет сделать это быстро и максимально безопасно. По этой причине стоит доверять исключительно крупным и проверенным криптобиржам, которые работают уже не первый год, и за этот период завоевали доверие большого количества украинцев.

В Украине работает несколько популярных платформ с кристальной репутацией, на которых ежедневно проводятся разнообразные транзакции с коинами. Такие сервисы официально принимают гривну, предлагая своим клиентам возможность купить, продать или обменять разные монеты: от Биткоин до более уникальных и новых активов.

В современных условиях граждане нашей страны все чаще выбирают украинские компании и организации, что позволяет поддерживать национальный бизнес. И криптовалютная индустрия не является исключением. Поэтому одной из самых популярных проверенных криптобирж является WhiteBIT. Этому сервису доверяет более двух миллион пользователей, которые регулярно выполняют операции с цифровыми активами.

Биржа WhiteBIT предлагает впечатляющее разнообразие монет и токенов, которые можно покупать, обменивать и продавать максимально выгодно, безопасно и быстро. Кроме того, платформа интегрировала и другие привлекательные опции, например, смарт-стейкинг. Данная функция подразумевает размещение средств на депозит в криптовалюте, что будет приносить клиенту биржи проценты. Это возможность не только инвестировать в привлекательную сферу, но и получать неплохой пассивный доход в процессе владения виртуальными активами.

Где можно хранить криптовалюту?

Вопрос о том, где хранить монеты, не менее важен, чем как купить криптовалюту на бирже. Если человек серьезно заинтересован в криптоинвестировании, потребуется в обязательном порядке зарегистрировать собственный кошелек для виртуальных монет.

Этот инструмент состоит из 2 компонентов – публичного и персонального ключей. Первый ключ можно передавать другим пользователям, так как это платежный реквизит. Персональный или приватный ключ – защищенная буквенно-цифровая комбинация, которая открывает собственнику доступ к собственным активами. Эту конфиденциальную информацию запрещено передавать третьим лицам, если вы не хотите потерять собственные сбережения.

Существует несколько разновидностей криптокошельков – холодные и горячие. Первый вариант – автономные платежные инструменты, которые не имеют подключения ко всемирной паутине. Горячие – кошельки с подключением к интернету. Более надежными вариантами считаются именно «холодные», так как мошенники и аферисты не смогут получить к ним доступ посредством хакерских действий через сеть. При этом второй вид криптокошельков считаются более комфортными, так как предоставляют круглосуточный доступ к активам и возможности выполнять с ними разнообразные операции. Оба варианта представлены своими особенностями, поэтому потребуется с особым вниманием подойти к выбору более подходящего типа кошелька.

Заключение

Сегодня рынок криптовалют пользуется большой популярностью среди граждан Украины. Инвестиции в эту сферу предоставляют возможность не только диверсифицировать сбережения, но и зарабатывать на курсовых колебаниях. Безопасно и выгодно покупать цифровые монеты можно на криптобиржах, которые предоставляют самые лояльные и прозрачные условия для транзакций с такими активами. В статье рассмотрели особенности покупки, обмена и хранения коинов в Украине, а также выбора наилучшего сервиса для проведения операций с криптой.