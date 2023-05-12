Щоб закінчити повномасштабну війну проти РФ та деокупувати свої території, Україні потрібен арсенал зброї вартістю понад 30$ млрд.

Про це пише видання Bloomberg. У виданні додали, що Україні доведеться провести складну загальновійськову операцію без переваги в повітрі. Наразі дуже мало військових у світі мають відповідну підготовку.

Йдеться про координацію дій піхоти, бронетехніки, саперів і протиповітряної оборони для максимізації впливу. Крім того знадобляться понад 200 танків, 300 БМП та іншої зброї, яку Україна отримала з грудня. Зазначається що військове командування знизило свої очікування і неодноразово просило надати більше озброєння, зокрема засоби протиповітряної оборони та ракети великої дальності."Озброївшись зброєю на понад 30 мільярдів доларів, наданою новими союзниками, Україна готується до контрнаступу, який міг би змусити Росію припинити війну або показати, що жодна зі сторін не має вогневої потужності, щоб скористатися нею повною мірою", - пише видання.