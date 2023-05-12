Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відстає від свого головного суперника Кемаля Киличдароглу на понад п'ять процентних пунктів напередодні президентських виборів, які відбудуться в неділю.

Про це свідчить опитування, проведене в четвер компанією Konda, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Згідно з опитуванням, Ердогана підтримують 43,7%, а Киличдароглу – 49,3%. Така ситуація означає, що переможця визначить другий тур, який має відбутися 28 травня.

Отримані соціологічні дані посилили враження, що Ердоган зіштовхнувся із найсерйознішим викликом за весь час свого двадцятирічного правління.

Ці дані здебільшого збіглися з результатами деяких інших опитувань, у яких Киличдароглу, кандидат від головного опозиційного альянсу, випереджав Ердогана.

За даними опитування, проведеного 6-7 травня, ще один кандидат Сінан Оган отримав підтримку 4,8% виборців, а Мухаррема Інче - 2,2%. Konda стверджує, що більшість їхніх виборців схиляються до голосування за Киличдароглу, лідера основної опозиційної Республіканської народної партії (CHP).

Вибори відбудуться через три місяці після руйнівного землетрусу, внаслідок якого в Туреччині загинули понад 50 тисяч людей та мільйони залишилися без даху над головою.