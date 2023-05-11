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Влада Великої Британії офіційно підтвердила передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow.

Про це заявив британський міністр оборони Бен Воллес, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

"Сьогодні я можу підтвердити, що Велика Британія передає Україні ракети Storm Shadow. Storm Shadow – це високоточні ракети великої дальності, які можуть завдавати ударів з конвенціонального озброєння", – сказав він.

Міністр зазначив, що ці ракети доповнять інше західне озброєння, яке є в України, зокрема, системи HIMARS і Harpoon, а також ракети "Нептун" українського виробництва.

"Використання Storm Shadow дозволить Україні відтіснити російські сили з української суверенної території", – підкреслив Воллес.
ForUm

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