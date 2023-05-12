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Україна сподівається розпочати продаж конфіскованих активів росіян для фінансування відновлення вже цього року.

Про це заявив глава Фонду держмайна Рустем Умєров у коментарі Reuters.

"Російський бізнес у деяких галузях був значним гравцем на ринку, деякі кажуть, що він мав величезну частку ринку. Але ніхто не оцінив точну вартість цих активів.

Наша мета — це все взяти у державну власність, підготувати і продати. Ми хочемо, щоб ці підприємства працювали на державу Україну, на українських громадян", - розповів Умєров.

Виявлення всіх російських активів в Україні є тривалим і складним процесом, у якому беруть участь різні державні та правоохоронні установи. Цього року ФДМУ хоче розпродати до 102 активів, в основному це нерухомість і автомобілі.

"Вони можуть бути передані у ФДМУ лише після того, як буде прийнято рішення суду щодо арештованих і націоналізованих активів. Зараз їх необхідно передати, щоб держава могла продати право власності новому власнику без судових розглядів та  ускладнень", – пояснив чиновник.

Він додав, що зараз ведеться така робота - підготовка до приватизації. 

"Я попросив своїх колег зробити це у другому кварталі, а в кінці другого, на початку третього кварталу ми вже будемо готові продавати ці активи", - зазначив голова Фонду.

Процес вилучення російських активів виявився повільним і складним. Презтдент Володимир Зеленський видав укази про запровадження санкцій проти сотень громадян Росії, включно з олігархами, чиї активи є одними з найбільших в Україні, за ймовірні зв’язки з вторгненням Росії в лютому минулого року.

Ці укази надають Україні право подавати позови про конфіскацію майна, яке належить росіянам під санкціями. Але процес вимагає схвалення різних державних органів і часто стикається з протидією з боку власників активів, які намагаються знайти юридичні лазівки, щоб зберегти свої активи.

Після того, як фонд отримав конфісковані активи, він працює над вирішенням юридичних питань, відновленням діяльності та сплатою податків і заробітної плати.

Як приклад Умєров навів Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат, найбільший у світі виробник титану для аерокосмічної промисловості, конфіскований у російського бізнесмена в лютому.

За його словами, виробництво на підприємстві, де працює 284 людини, частково відновлено, і фонд сподівається продати його цього року.
ForUm

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