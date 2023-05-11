В Україні запрацювала державна програма "єВідновлення", у межах якої громадяни зможуть отримати допомогу на поточний ремонт власного житла, пошкодженого внаслідок повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Це - початок великої комплексної компенсації для власників житла, яке постраждало через війну. Наразі "єВідновлення" стосується лише пошкодженого житла. Наступний крок - відшкодування знищеного житла, яке передбачено нашим законопроектом №7198. Зокрема, громадянам надаватимуться житлові сертифікати, з допомогою яких можна буде придбати нове житло", - розповіла Шуляк.

За її словами, мета програми - дати нашим громадянам, житло яких постраждало, можливість зробити ремонт, створити гідні умови проживання. Послуга запускається навесні саме для того, щоб громадяни встигли підготуватися до зими.

Вона пояснила, що наразі йдеться про те, щоб дати нашим громадянам, житло яких постраждало, можливість зробити ремонт, створити собі гідні умови проживання. Зокрема, це ремонт покрівлі, заміна вікон чи дверей, відновлення підлоги тощо.

Використати цю допомогу можна буде протягом 1 року з дня її отримання та виключно на будматеріали та послуги з виконання ремонтних робіт. За аналогією з програмою "єПідтримка". До того ж продавець товарів чи послуг має подати заявку на участь в програмі через портал "Дія".

Працювати в системі може кожен бізнес, що має відповідний код на здійснення діяльності, зазначають розробники послуги - Мінрозвитку громад, територій та інфраструктури, Мінцифри в співпраці з USAID / UK aid проєктом "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS" та Світовим банком.

Об’єкти на територіях, де ведуться бойові дії, або на тимчасово окупованих територіях не підпадають під дію програми. Претендувати на державну допомогу можна буде уже після звільнення територій.

Окрім того, як наголосила Шуляк, уже найближчим часом розпочнеться наступний етап реалізації державної політики щодо компенсацій.

"Заяви на компенсацію за зруйноване житло можна буде подавати вже з 22 травня цього року через "Дію", ЦНАПи, нотаріусів, через центри соціального захисту. У нас в законі є 4 пріоритетні категорії на компенсацію - військовослужбовці, багатодітні сім’ї, особи з інвалідністю і демобілізовані. Працюватиме прозорий та чесний цифровий механізм, тож жоден чиновник, не зможе зайти до системи і змінити черговість надання компенсації", - нагадала голова партії.

Нагадаємо, подати заявку та отримати кошти можна, подавши спочатку інформаційне повідомлення про зруйноване майно через "Дію" (якщо таке повідомлення ще не подане); створити банківську картку "єВідновлення" в одному з банків-партнерів або у застосунку "Дія".

Наразі до є"Відновлення" підключені такі банки: Ощадбанк, Монобанк, ПриватБанк, Сенс Банк, А-Банк, ПУМБ. Список банків-партнерів поповнюватиметься в міру їх підключення до "єВідновлення".

Зазначимо що за підрахунками Світового банку, тільки житловий сектор зазнав прямої шкоди на понад 50 млрд дол.

Водночас за даними обласних військових адміністрацій, з 24 лютого 2022 року було зруйновано або пошкоджено майже 18,5 тис. багатоповерхових житлових будинків та понад 142 тис. приватних садиб.