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Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав не розглядати очікуваний контрнаступ українських військ як останній.

Про це міністр сказав у інтерв’ю виданню Bild, пише "Європейська правда".

Кулеба зауважив, що подальший розвиток війни залежатиме від успішності найближчих наступальних дій українського війська. 

"Не думайте про цей контрнаступ як про останній, тому що ми не знаємо, що з нього вийде", – сказав Кулеба. 

"І якщо цей контрнаступ буде успішним у звільненні наших територій, то врешті-решт ви скажете: так, він був останнім, а якщо ні, то це означає, що нам треба готуватися до наступного контрнаступу", – додав міністр.

Кулеба також прокоментував можливість переговорів з президентом РФ Владіміром Путіним. За його словами, "це не те зло, з яким можна вести переговори". 

"У нас є законне рішення Ради національної безпеки, прийняте у відповідь на анексію Путіним українських територій минулого року, про те, що прямі переговори з Путіним неможливі", – сказав глава МЗС України.
ForUm

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