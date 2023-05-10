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Російські окупанти під приводом евакуації мирних жителів продовжують вивозити награбоване майно з прифронтових населених пунктів Запорізької області.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу 10 травня. 

За даними Генштабу ЗСУ, в Енергодарі військовослужбовці російських окупаційних військ повністю розграбували всі міські медичні установи, а медичне обладнання міста вивезли  до тимчасово окупованого Сімферополя Автономної Республіки Крим.

Також повністю розграбовані усі підприємства, які знаходяться в промисловій зоні поблизу Запорізької атомної електростанції. 
ForUm

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