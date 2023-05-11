Миколаїв за час повномасштабного вторгнення РФ втратив орієнтовно 90% бізнесу, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

"У Миколаєві майже немає виробництв. Тобто всі підприємства закрилися, багато підприємств релокувалися. Сьогодні місто виживає виключно за рахунок ПДФО військових. Але після закінчення війни може виникнути така ситуація, що ми припинимо отримувати і цей ПДФО, і нових коштів від наших платників податків не буде", - сказав він кореспонденту "Енергореформи" в кулуарах зустрічі високого рівня "Угода мерів в Україні: плануємо сталий розвиток разом" у Львові в середу.

На його думку, щоб уникнути занепаду найбільш постраждалих від війни територій, необхідно вже сьогодні задіяти механізми стимулювання інвестицій.

"Сьогодні потрібно в тих регіонах, які зазнали найбільших руйнувань і які сьогодні є найризикованішими через близькість до кордону, створювати особливі економічні зони або щось подібне, щоб перекривати ризики тим інвесторам, які хочуть заходити, економічними, податковими інструментами, що дають змогу заробити. Тільки тоді інвестори повернуться, і локальні теж", - висловив думку міський голова Миколаєва.

Крім того, він зазначив, що вже сьогодні потрібно працювати над підготовкою робочої сили для майбутніх виробництв.

"Найбільша проблема для будь-якого інвестора - це робоча сила. Сьогодні вже потрібно працювати з місцевими громадами над підготовкою цієї робочої сили. Щоб було так: побудували підприємство через рік-два, а в них уже робітники стоять у черзі", - сказав Сєнкевич.

На його думку, люди теж повернуться до Миколаєва, якщо побачать можливість заробити, відновити своє житло і життєвий рівень.

Водночас мер Миколаєва зазначив, що поки що не відчуває підтримки такої ініціативи з боку уряду.

"Поки що немає. Але, сподіваюся, найближчим часом вона буде", - припустив Сєнкевич.

Угода мерів - наймасштабніший у світі рух щодо клімату та енергії, що розпочався в Євросоюзі у 2008 році. Наразі ініціатива об'єднує 11 тис. місцевих і регіональних органів влади у 55 країнах світу. На сьогодні майже 300 українських громад долучилися до цього кліматичного руху та розробили 180 планів дій, спрямованих на вирішення енергетичних та кліматичних проблем. Підписанти угоди мерів в Україні зобов'язалися скоротити викиди СО2 на понад 25 млн тонн за рік.