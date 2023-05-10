Переговори між Україною та країною-окупанткою Росією наразі неможливі. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, пише El Pais.

«На жаль, я вважаю, що переговори про мир зараз неможливі», – сказав він.

За словами Гутерріша, «обидві сторони переконані, що можуть перемогти». «Ми, наскільки це можливо, ведемо діалог з обома сторонами для розв'язання конкретних проблем. Найважливішою ініціативою став експорт зерна з України.... А зараз я не бачу можливості для негайного припинення вогню та мирних переговорів», – констатував Гутерріш.

Він також наголосив, що основною метою ООН є встановлення «справедливого миру у відповідності з міжнародним правом та Статутом ООН».