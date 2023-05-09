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Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що російський парад "побєдобєсія" у 2023 році закінчився вкрай швидко, бо російський диктатор Володимир Путін поспішав сховатися назад у бункер.  

Про це Данілов написав у Facebook

"Росія подала заявку до "Книги рекордів Гіннеса" про найкоротший військовий парад, - пише він. - Захід "побєдобєсія" на "Червоній площі" на Москві тривав приблизно 40 хвилин і став найкоротшим із 1941 року. Парад боягузтва і страху. Страх – головна причина, що змусила кремлівську зграю якомога швидше бігти назад до бункерної нори. Страх – це пожиттєвий український подарунок Путіну та його угрупованню".
ForUm

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