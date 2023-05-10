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Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги в галузі безпеки, щоб підтвердити незмінну підтримку України, зокрема для зміцнення її протиповітряної оборони та задоволення потреб в артилерійських боєприпасах.

Як повідомляється на сайті Пентагону, цей пакет на загальну суму до $1,2 млрд надається в рамках ініціативи сприяння безпеці України (USAI).

Зазначається, що допомога включає додаткові 155-мм артилерійські снаряди, а також технічну підтримку для обслуговування систем і обладнання, пише "Інтерфакс-Україна".

За інформацією Пентагону, пакет допомоги передбачає: додаткові системи ППО та спорядження; обладнання для інтеграції західних пускових установок ППО, ракет і радарів із системами ППО України; боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам; 155-мм артилерійські снаряди; комерційні послуги супутникової зйомки; підтримку навчання та технічного обслуговування.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у військовій допомозі", - наголосили в міністерстві.
ForUm

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