також у роздiлiПолiтика
Європарламент ще на рік подовжив безмитну торгівлю з Україною 6
США виділяють Україні новий пакет допомоги 8
Стефанішина не розуміє, який сигнал отримає Україна від НАТО 8
Данілов прокоментував "побєдобєсіє" в Москві 10
ЄС заблокує порти для суден, які перевозять російську нафту в обхід санкцій 12
Польща передала Україні 10 винищувачів 12
Апеляційний суд залишив у силі рішення про винуватця закупівці яєць по 17 грн 12
Прілєпін – не перший і не останній в довгому "бавовняному" списку СБУ, – Голобуцький 10
Буданов розповів про смертельну хворобу Путіна 22
Німецький уряд змінює систему фінансування українських біженців 14
Заступник міністра оборони: Росія буде ів паніці 14
Президент Чехії застеріг Україну від поспішного контрнаступу 13
ГУР попереджає про можливі провокація на 9 травня 23
Залужний розповів Бундесверу про підготовку до контрнаступу 11
Турція очікує продовження зернової угоди 12
Вже 21 російське місто відмовилось від проведення парадів на 9 травня 18
ISW вважає, що Кремль сам влаштував провокацію з безпілотником 33
У Новинського заарештували активів на 10 мільярдів 19

Кабінет Міністрів на час воєнного стану розділив закуповувану оборонну продукцію на дві групи, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Продовжуємо змінювати підходи до закупівлі оборонної продукції. На час воєнного стану вони будуть розділені на дві групи", - написав Шмигаль у телеграмі за результатами засідання уряду у вівторок.

За його словами, перша група - це зброя, техніка та інша продукція оборонного призначення, інформація про закупівлі якої залишиться закритою.

"Друга група – це, наприклад, продукти харчування для нашої армії. Відтепер замовник буде заздалегідь оприлюднювати оголошення про таку закупівлю, і це оголошення міститиме інформацію про орієнтовні обсяги, умови та терміни поставок. Також в електронній системі оприлюднюватимуться звіти про закупівлю, якщо вона укладалася без електронної системи", - розповів Шмигаль.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

9