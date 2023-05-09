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Проєкт одинадцятого пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії передбачає заборону доступу до європейських портів суднам, які намагаються обійти вже запроваджені обмеження щодо російської нафти.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Bloomberg, яке ознайомилось із проєктом санкційних пропозицій.

Європейська комісія, яка поширила серед держав-членів проєкт нових санкцій проти Росії, пояснює необхідність нових обмежень "різким збільшенням обманних практик і пов'язаних із ними екологічних ризиків" із боку суден, які намагаються обійти стелю цін на російську нафту та заборону її морського імпорту в ЄС.

Санкції передбачають, що судна, які порушують санкції або підозрюються в їхньому порушенні шляхом перевалки російської нафти, повинні бути виведені з європейських портів і шлюзів.

Як відомо, у грудні 2022 року ЄС заборонив постачання російської нафти морським транспортом. Але РФ знайшла спосіб обходити це обмеження шляхом перевалки своєї нафти з одного судна на інше в морі.
ForUm

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