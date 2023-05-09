Апеляційний суд залишив у силі рішення про притягнення експосадовця Міноборони Богдана Хмельницького, відомого у зв'язку зі скандалом про закупівлю курячих яєць по 17 грн, до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов'язане з корупцією, повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

"У справі ексчиновника Міноборони поставили крапку - рішення про притягнення Богдана Хмельницького до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов'язане з корупцією, залишилось у силі", - ідеться в повідомленні НАЗК у телеграм-каналі в понеділок.

Апеляційна інстанція підтвердила факт правомірності вимог НАЗК щодо експосадовця Міноборони, зазначивши, що ненадання або несвоєчасне надання на запит НАЗК є правопорушенням, пов'язаним із корупцією.

Як наголошується в повідомленні, наприкінці минулого року під час перевірки НАЗК зажадало матеріали та аудиторський звіт процесу закупівель в очолюваному на той момент Хмельницьким департаменті Міноборони. У відповідь він надіслав лист, у якому збрехав про відсутність такого звіту. Однак Національне агентство встановило факт надання неправдивих відомостей і склало протокол про вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією.

За вимогами НАЗК чиновника відсторонили від посади з притягненням до дисциплінарної відповідальності та внесенням до так званого реєстру корупціонерів.