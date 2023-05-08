«Сердце» системы очистки воды — картриджи. Они удаляют загрязнения и улучшают органолептические характеристики жидкости. В зависимости от типа, эти элементы выполняют разные функции. Сетчатые картриджи задерживают механические фракции, угольные элементы удаляют из воды хлор и органику, мембранные — проводят тонкую очистку, уничтожая до 99,9% всех микроскопических загрязнений. Разберемся, какие элементы относятся к узконаправленному оборудованию, а какие — к комбинированному.

Виды картриджей

По назначению сменные фильтры для обратного осмоса делятся на такие типы:

Сетчатые. Элементы из стальной сетки стоят в фильтрах грубой очистки. Они задерживают частицы размером 20–500 мкм. Срок эксплуатации — от двух лет. Дисковые. Фильтр выглядит как пирамида из дисков с насечками определенной глубины. Во время прохождения воды диски сжимаются. Через канавки проходит очищенная жидкость. Задерживаемые частицы перенаправляются с поверхности дисков в дренаж. Служат элементы 1,5–2 года. Полипропиленовые. Конструкция из вспененного полипропилена устанавливается в фильтры механической очистки. Картридж задерживает песок, глину, другие примеси. Срок службы — 6–12 месяцев. Нитчатые. Элементы из полипропиленовой нити используются в фильтрах грубой очистки. Рекомендованная периодичность замены — 6–12 месяцев. Лепестковые. Конструкция состоит из фильтрующего полипропиленового материала, уложенного вокруг каркаса в виде лепестков. Увеличенная рабочая поверхность повышает эффективность картриджа. Срок службы — до года. Угольные. Картридж заполнен активированным углем. Элемент очищает воду от хлора, улучшает вкус, запах, цвет. Меняют картридж раз в полгода. Купить элемент глубокой очистки можно тут: https://ecosoft.ua/raskhodnye-materialy-drink. Сорбционные. Фильтр удерживает мелкие примеси, тяжелые металлы, хлор. Хорошо очищает воду до 6 месяцев. Ионообменные. Картридж сделан из специальной полимерной смолы, которая изменяет состав воды, замещая «вредные» ионы на «безопасные». Элемент смягчает воду в течение всей эксплуатации. Срок использования зависит от качества исходной жидкой среды. Обезжелезивающие. Этот вид картриджей удаляет следы железа, марганца и других микроэлементов. Мембранные. Такие элементы стоят в системах обратного осмоса. Они качественно чистят воду от большинства загрязнений, в том числе патогенных микроорганизмов. Срок эксплуатации — 2–3 года.

В системах фильтрации используется 3–5 картриджей. Первый — грубого очищения. За ним расположены элементы глубокой и сверхглубокой очистки. Последним стоит картридж минерализации, который улучшает органолептические показатели воды. Выбирайте элементы очистки для конкретного объекта, исходя из качества и состава жидкости. При покупке сменных частей фильтра учитывайте типоразмер оборудования. Производители предлагают картриджи в размерах Slim Line (SL), Big Blue (BB), Inline.