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Уламки російських дронів, збитих над Києвом уночі 4 травня, впали на вулицях у Шевченківському, Печерському та Подільському районах столиці, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Унаслідок знищення ворожих повітряних об'єктів у Шевченківському, Печерському та Подільському районі столиці на різних вулицях навколо приблизно 10 будинків впали уламки. Унаслідок падіння уламків частково пошкоджено припарковані автомобілі (кількість уточнюється) та дорожнє покриття. Інформації щодо постраждалих громадян немає. Решта уточнюється", - заявив Попко, йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, окупанти здійснили напад на Київ із застосуванням баражувальних боєприпасів типу "Shahed" і ракет, імовірно балістичного типу. Тип застосованих ракет остаточно буде визначено після експертизи залишків. Усі ворожі ракети і БПЛА були збиті ППО ЗС України.

 
ForUm

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