За матеріалами Служби безпеки України суд заарештував нові активи проросійського олігарха Вадима Новинського, який причетний до пособництва державі-агресору, загальною вартістю понад 10,5 млрд грн.

"До списку заблокованих активів входить 230 об’єктів нерухомості, якими Новинський володіє через офшорний трастовий фонд. Серед арештованого майна – елітний готельний комплекс у центрі Києва, морський торговий порт "Очаків", приміщення агрохолдингу і торговельні центри в різних регіонах України", - повідомляє пресслужба СБУ.

Встановлено, що для уникнення санкцій РНБО Новинський перереєстрував власні активи на декількох підконтрольних іноземних громадян в офшорних юрисдикціях. Для реалізації оборудки він залучив афілійованих приватних нотаріусів і державних реєстраторів.

Співробітники СБУ викрили злочинну схему та заблокували її.