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У Повітряних силах ЗСУ поки що не підтверджують застосування Росією балістичних ракет під час нічного обстрілу; щоб установити, так це чи ні, знадобиться день або два, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Уночі була активність ворожої авіації. Літав літак МіГ-31. Також була загроза застосування балістичного озброєння. Наразі ми не можемо підтвердити, що саме було застосовано, немає фактів прильоту, але не виключається, що могло бути. За інформацією, яка є на цей час - ми не підтверджуємо застосування балістики, але маємо все одно уточнювати, дивитися, оскільки інколи день-два потрібні для того, щоб справді встановити, чи було застосування, чи ні", - розповів Ігнат в ефірі телемарафону.

Як повідомлялося, з 24 запущених Росією вночі по Україні ударних дронів було збито 18.

У Київській міській військовій адміністрації вранці 4 травня допустили ймовірний запуск противником, крім дронів, також балістичних ракет.
ForUm

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