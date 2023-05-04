Міжнародні резерви України станом на 1 травня 2023 року, за попередніми даними, становлять $35 млрд 943,2 млн, досягнувши рекордно високого рівня за останні 11 років (із серпня 2011 року), повідомляє Національний банк України.

"У квітні резерви зросли на 13% (на $4,065 млрд - ІФ-У) завдяки надходженням від міжнародних партнерів на тлі подальшого зниження обсягів чистого продажу валюти Національним банком та помірних боргових виплат країни в іноземній валюті", - зазначив центробанк.

Він уточнив, що на валютні рахунки уряду в Національному банку у квітні надійшло $5,852 млрд, зокрема $2,707 млрд - у межах нової програми розширеного фінансування МВФ; $1,653 млрд - макрофінансова допомога від ЄС; $1,25 млрд - грант від США (через трастовий фонд Світового банку) і $0,243 млрд - від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Надходження зовнішньої допомоги у квітні, згідно з оцінками агентства "Інтерфакс-Україна", стало найбільшим з початку війни.

Також уряд України виплатив за обслуговування і погашення державного боргу в іноземній валюті $446,0 млн, із яких $282,7 млн - за обслуговування і погашення валютних ОВДП, $113,1 млн - борг перед Світовим банком, решта - борг перед іншими міжнародними кредиторами. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $107,4 млн.

НБУ додав, що чистий продаж ним валюти у квітні знижувався четвертий місяць поспіль, скоротившись порівняно з березнем на $0,299 млрд - до $1,370 млрд.

"Така динаміка у квітні зумовлена і галузевими чинниками (зменшення імпорту енергоресурсів, збільшення продажу валюти для проведення посівної, певна активізація роботи гірничо-металургійних підприємств), і подальшим обмеженням непродуктивного відпливу капіталу з України", - зазначив регулятор.

Крім того, послідовна монетарна політика НБУ, спрямована на підвищення привабливості гривневих активів, і відмова від прямого фінансування дефіциту бюджету 2023 року сприяли стабілізації курсових очікувань, додав центробанк.

Крім того, в результаті зміни ринкової вартості та курсів валют вартість фінансових інструментів у резервах збільшилася на $128,7 млн.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,7 місяця майбутнього імпорту, наголосив Нацбанк.

Як повідомлялося, наприкінці квітня НБУ підвищив прогноз міжнародних резервів країни на кінець 2023 року до $34,5 млрд із $27 млрд у січневому прогнозі.