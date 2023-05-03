Повітряні сили Збройних сил України в ніч на середу ліквідували 21 із 26 ворожих "Shahed-136/131", повідомила пресслужба ПС ЗСУ.

"Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії протиповітряної оборони інших складових Сил оборони України, знищено 21 ударний БпЛА", - йдеться в повідомленні.

Загалом окупанти застосували близько 26 ударних дронів "Shahed-136/131".

Зазначається, що окупанти в ніч на середу атакували територію України дронами-камікадзе іранського виробництва з північного напрямку (Брянська область) і з півдня - східне узбережжя Азовського моря.

"Застосовано зенітні ракетні озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи в зонах відповідальності повітряних командувань "Центр", "Схід" і "Південь", - наголосили в Повітряних силах.