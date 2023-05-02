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Велика Британія у питанні надання Україні сучасних винищувачів F-16 не зволікає з ухваленням відповідного рішення, просто йдеться про опанування складних технологій. Про це заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс в інтерв’ю Радіо NV.

Дипломат зазначила, що прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак чітко заявив під час візиту до Києва, що Сполучене Королівство зробить свій внесок, навчаючи пілотів на сучасних літаках, які потрібні Україні. Водночас, за її словами, було зрозуміло, що це довгостроковий проєкт, оскільки «є проблема можливостей та доступності, а також проблема часу, який потрібен, щоб освоїти ці сучасні технології».

«Ми дивимося на винищувачі як на запоруку вашої майбутньої безпеки, тому зараз, відверто кажучи, я зосереджена на тому, що потрібно саме зараз, – на танках Challenger, які ми постачаємо, та на навчаннях українських солдатів, які ми проводимо, на артилерії, яку ми надали», – сказала Сіммонс.

Посол додала, що і прем’єр-міністр Британії, і вона особисто бачать два рівні того, що Україні необхідно для бою зараз і що потрібно для безпеки в майбутньому.

«Винищувачі – у проміжку між цим «зараз» та майбутнім. Але це не зволікання, просто ми говоримо про дуже складну техніку»,  – зауважила дипломат.
ForUm

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