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Російські загарбники змінили тактику застосування ракет проти України. Зараз вони б’ють по цивільних. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі націнального телемарафону.

«Абсолютно очевидно, що певна зміна тактики є. У цьому немає сумнівів, тому що вони завдають прямих ударів саме по цивільних, багатоквартирних будівлях або місцях, де є багато житла цивільного населення», – зауважив посадовець.

За його словами, такою тактикою ворог хоче спровокувати в країні певні реакції, як-от прискорити контрнаступ, щоб Україна пішла в атаку непідготовленою, пише "Главком".

Також ворог може намагатися вплинути на громадян країн Заходу, які під враженням від убивств мирних українців можуть вимагати термінових переговорів, вважає Подоляк.

«Третя причина – вони хочуть зрозуміти, чи можна атакувати не лише за тими траєкторіями, за якими вони атакували взимку і восени, чи можна атакувати цивільне населення в обхід наших систем протиповітряної оборони. І вони дивляться, чи повністю ми закрили небо, чи ні», – зазначив радник керівника Офісу президента.

Водночас він додав, що серед можливих причин – намагання росіян зрозуміти, чи буде в них опція зламати українців атаками на цивільне населення у разі провалу на лінії фронту.
ForUm

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