також у роздiлiНадзвичайні події
ОП: Загарбники змінили тактику застосування ракет проти України 7
У Павлограді 25 поранений в результаті обстрілу 9
ППО вночі знищили 15 з 18 ракет 12
Пригожин заявив, що "вагнерівці" закінчуються 12
В Севастополі горить нафтобаза: поцілив безпілотник 14
Над Україною вночі збили 21 ракету 171
Російські ракети вночі вбили 5 людей та поранили 13 28
ISW: У Бахмуті зростає конкуренція між ПВК 22
В Авдіївці не можуть знайти дитину для примусової евакуації 17
Окупанти шукають в Криму українських партизанів 18
Буданов: Росія накопичує ракети для зриву контрнаступу 41
Буданов натякнув на наближення знакової битви у війні 20
Паводок у Києві пішов на спад 14
Севастопіль атакували надводними безпілотниками 18
Ізраїль випробує систему оповіщення про ракетні обстріли в Києві 20
Вночі окупанти атакували Київ та Полтаву 23
Нацгвардія проводить злагодження для контрнаступу 25
Перші БМП Bradley вже на полі бою в Україні 25

Наступ російської армії під Бахмутом провалився, а втрати ворога з грудня 2022 року становили 100 тис. осіб - 20 тис. вбитими і понад 80 тис. пораненими, заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

"Білий дім заявив у понеділок, що, за його оцінками, тільки з грудня Росія втратила 100 тис. осіб, зокрема понад 20 тис. убитих, оскільки Україна відбила потужний наступ російських військ на сході України", - повідомляє агентство AP.

Зазначається, що Росія щосили намагається оточити місто Бахмут перед лицем запеклої української оборони і це перетворилося на війну на виснаження.

Кірбі заявив, що оцінка США заснована на нещодавно розсекреченій американській розвідці. Він не уточнив, як розвідувальна спільнота отримало це число.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

13