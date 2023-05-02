Наступ російської армії під Бахмутом провалився, а втрати ворога з грудня 2022 року становили 100 тис. осіб - 20 тис. вбитими і понад 80 тис. пораненими, заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

"Білий дім заявив у понеділок, що, за його оцінками, тільки з грудня Росія втратила 100 тис. осіб, зокрема понад 20 тис. убитих, оскільки Україна відбила потужний наступ російських військ на сході України", - повідомляє агентство AP.

Зазначається, що Росія щосили намагається оточити місто Бахмут перед лицем запеклої української оборони і це перетворилося на війну на виснаження.

Кірбі заявив, що оцінка США заснована на нещодавно розсекреченій американській розвідці. Він не уточнив, як розвідувальна спільнота отримало це число.