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Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» продовжила дію тарифного плану «Фіксований» ще на рік, його ціна й надалі складатиме 7,96 грн за куб. м (з ПДВ).

Про це повідомила пресслужба компанії.

«Ціна на газ для побутових клієнтів залишається незмінною. Це рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні. Попри всю складність ситуації ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні», – зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.
ForUm

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