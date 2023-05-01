Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» продовжила дію тарифного плану «Фіксований» ще на рік, його ціна й надалі складатиме 7,96 грн за куб. м (з ПДВ).

Про це повідомила пресслужба компанії.

«Ціна на газ для побутових клієнтів залишається незмінною. Це рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні. Попри всю складність ситуації ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні», – зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.