також у роздiлiНадзвичайні події
ППО вночі знищили 15 з 18 ракет 10
Пригожин заявив, що "вагнерівці" закінчуються 10
В Севастополі горить нафтобаза: поцілив безпілотник 13
Над Україною вночі збили 21 ракету 101
Російські ракети вночі вбили 5 людей та поранили 13 22
ISW: У Бахмуті зростає конкуренція між ПВК 20
В Авдіївці не можуть знайти дитину для примусової евакуації 16
Окупанти шукають в Криму українських партизанів 18
Буданов: Росія накопичує ракети для зриву контрнаступу 41
Буданов натякнув на наближення знакової битви у війні 19
Паводок у Києві пішов на спад 14
Севастопіль атакували надводними безпілотниками 17
Ізраїль випробує систему оповіщення про ракетні обстріли в Києві 20
Вночі окупанти атакували Київ та Полтаву 22
Нацгвардія проводить злагодження для контрнаступу 25
Перші БМП Bradley вже на полі бою в Україні 25
Росія заблокувала в Чорному морі півсотні суден із зерном 23
Буданов вже знає ім'я виконавця страти українського військового 21

У Павлограді внаслідок ворожих обстрілів 25 поранених, серед них троє дітей, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог атакував ракетами. 7 із них військові повітряного командування "Схід" збили. Але є і влучання. Дісталося Павлоградському району. Попередньо постраждали 25 людей. Серед них троє - діти", - написав він у телеграм-каналі.

У Павлограді пошкоджено промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.

У житловому районі пошкоджено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 закладів шкільної та дошкільної освіти, 5 магазинів.

Є руйнування і в громадах району. У Вербківській – побиті майже 40 житлових будинків, у Юр’ївській – 2. У Межирицькій – пошкоджено школу.

На місцях прильотів працюють усі служби. Інформація уточнюється.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

7