У Павлограді внаслідок ворожих обстрілів 25 поранених, серед них троє дітей, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог атакував ракетами. 7 із них військові повітряного командування "Схід" збили. Але є і влучання. Дісталося Павлоградському району. Попередньо постраждали 25 людей. Серед них троє - діти", - написав він у телеграм-каналі.

У Павлограді пошкоджено промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.

У житловому районі пошкоджено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 закладів шкільної та дошкільної освіти, 5 магазинів.

Є руйнування і в громадах району. У Вербківській – побиті майже 40 житлових будинків, у Юр’ївській – 2. У Межирицькій – пошкоджено школу.

На місцях прильотів працюють усі служби. Інформація уточнюється.