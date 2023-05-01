Сили ППО знищили 15 із 18 крилатих ракет, запущених із Мурманської області та району Каспійського моря, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Близько 02:30 ночі російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації – дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська обл.) та двох Ту-160 із району Каспійського моря", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555.

Силами і засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України знищено 15.