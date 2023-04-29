Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає не сприймати український контрнаступ як вирішальну битву: фінальна битва - та, яка призведе до повного звільнення українських територій.

Про це Кулеба на спільному брифінгу з главами МЗС країн Північної Європи, цитує "Інтерфакс-Україна"

"Контрнаступ не слід вважати вирішальною битвою. Вирішальна битва - та, яка призведе до повного звільнення українських територій. Цей висновок можна буде зробити наприкінці, а не на початку битви... - заявив Кулеба. - Якщо знадобиться один контрнаступ - буде один, якщо потрібно два або більше - буде так. Це не той конфлікт, який можна буде заморозити".

Він зазначив, що люди, які розглядають контрнаступ як вирішальну битву, "викривляють картину українських зусиль". Глава МЗС наголосив, що Україна воюватиме до перемоги.