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Президент України Володимир Зеленський розкритикував заборону окремих європейських держав на ввезення української аграрної продукції.

"Обговорили з президентом Євроради ситуацію навколо деструктивної, на мою думку, заборони окремими державами ввезення нашої аграрної продукції, - заявив президент у відеозверненні. - Я підкреслюю, що це не лише порушує наявну Угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом, але й дає небезпечну надію Кремлю. Надію на те, що в нашому спільному європейському домі чиїсь помилкові рішення можуть панувати над спільними інтересами".

За його словами, "зараз, коли Росія порушує свободу торгівлі, намагається заблокувати постачання аграрної продукції на світовий ринок, точно не час будь-кому слідувати за державою-злом, робити щось схоже".

"Треба знайти нормальний, у європейському дусі, конструктивний вихід із цієї ситуації. Непростої, - наголосив Зеленський. - Таке рішення, яке враховувало б інтереси всіх наших країн і Європи загалом. Ми обговорили, як це можна зробити, яке це може бути рішення, і постійно контактуємо з усіма партнерами".
ForUm

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