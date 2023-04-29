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Ватажок кишенькової ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що "вагнерівці" закінчуються і незабаром ПВК може перестати існувати.

"На сьогоднішній день ми приходимо до того, що ПВК "Вагнер" закінчується. І ПВК "Вагнер" через якийсь короткий час перестане існувати".

На репліку про те, що такі заяви деморалізують росіян, ватажок "вагнерівців" відповів, що повторить її знову.

Пригожин заявив, що "вагнерівці" "підуть в історію".

Також він вкотре натякнув на нестачу боєприпасів.

 
ForUm

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