також у роздiлiПолiтика
Володимир Саєнко: Перемога України – через соціальне партнерство з профспілками 6
14 тисяч військових пройшли підготовку у Великій Британії 9
ЗМІ: У одностатевих шлюбів є таємний лобіст 17
ЗМІ: ГУР купує продукти вдвічі дешевше за Міноборони 9
Президент Італії підтримує якнайшвидше приєднання України до Євросоюзу 11
Посли країн ЄС знову не дійшли згоди щодо спільних закупівель боєприпасів 12
Посол США в Угорщині обурився цинізмом закликів до України припинити вогонь 10
Шмигаль розповів про нову оцінку потреб України на відновлення 12
Резников: Технічних обмежень щодо дальності зброї Україні вже немає 10
Зеленський почув від Сі Цзіньпіна слова підтримки зернової ініціативи 14
головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі: Україна у "хорошій позиції" для контрнаступу 12
ЄС та Україна будуть виконувати судові рішення одне одного 19
Глава Болградского МРЭО Пейчев торгует «липовыми» правами международного образца 20
В "Дії" тепер можна отримати витяг про несудимість 13
Кілька країн Європи виступають за гарантії Україні ще до вступу в НАТО 15
Подоляк повідомив, чи планує Україна бити по Москві 14
Україна жорстко відповіла угорськім політикам, які залежать від забаганок Москви 17
Литва вважає, що треба добиватись перемоги України 15

Польща на прохання української сторони спростила експорт дронів до України - рішення набуде чинності з п’ятниці, 28 квітня.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Експорт дронів буде здійснюватися на основі загального дозволу, наданого Міністром розвитку і технології Республіки Польща. 

Перша віце-прем’єр - міністр економіки неодноразово наголошувала, що ЗСУ для захисту та перемоги над агресором вкрай потребують БПЛА, як вітчизняного, так і закордонного виробництва. Уряд України зі своєї сторони спростив імпорт БпЛА. 

Паралельно Україна на всіх рівнях працювала з партнерамидля того, щоб відповідні спрощення були ухвалені й ними. 

"Сьогодні ми маємо результат роботи. Рішення Уряду Польщі сприятиме прискоренню постачання БПЛА на фронт, посиленню обороноздатності України та прискорить перемогу над агресором", - зазначив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка.

Відповідно до рішення Міністра розвитку та технологій Республіки Польща загальним дозволом для експорту БпЛА до України може скористатися будь-який субʼєкт, який має місцезнаходження на території Польщі (комерційна чи неприбуткова організація, або фізична особа). 

Запровадження загального дозволу звільняє від необхідності отримання індивідуального дозволу при експорті кожної партії дронів.

Варто зазначити, що дозвіл стосується лише певної категорії дронів, визначених в розпорядженні - БПЛА, призначених для контрольованого польоту за межами прямої видимості оператора, з максимальною тривалістю принаймні 30 хвилин, але менше 1 години, і призначених для зльоту та обслуговування. Стабільний керований політ при поривах вітру не менше 46,3 км/год.

При цьому загальний дозвіл не надається у разі якщо експортер або постачальник знає про те, що вказані БпЛА можуть бути призначені для використання у розробкці, виробництві чи експлуатації зброї

Також дозвіл не надається в разі використання їх як частин або компонентів озброєнь, які були експортовані без або з порушенням необхідного дозволу.

 
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

10