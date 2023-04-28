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Шутеры и хоррор-игры наполнены разнообразными звуковыми эффектами. Они необходимы для усиления впечатления во время игрового процесса и полного погружения в события, происходящие на экране. Услышать крадущиеся шаги врага или вовремя передать информацию компаньонам помогут качественные наушники.

Чем они отличаются от стандартных моделей?

  • Изготовлены из более прочных материалов: в эмоциональном порыве геймер может резко снять их с головы или бросить на стол. Аудиоаксессуар должен выдерживать подобные нагрузки.
  • Эргономика — на первом месте. Каждый пользователь внимательно выбирает новое устройство. Наушники должны быть удобными, потому что игровая сессия может длиться часами.
  • Максимальное шумопоглощение — важная фича аудиальных девайсов. Геймер не должен отвлекаться на посторонний шум в процессе матча, чтобы не снижать продуктивность своих действий.

На какие параметры необходимо обратить внимание во время выбора новых наушников? Разберемся детальнее в статье.

Форм-фактор устройства

В первую очередь нужно определиться с конструкционными особенностями и материалом, из которого изготовлены наушники.

  • Вкладыши — не лучший вариант для геймеров, которые сидят за ноутбуком или ПК. Они могут выпасть из ушей во время резкого движения, обеспечивают среднюю звукоизоляцию и качество звука. Такая компактная модель подойдет для гейминга на планшете или смартфоне во время поездок.
  • Полноразмерные — самые популярные наушники для аматоров и профессионалов. Минимальное расстояние от уха до динамика позволяет одновременно говорить и слышать с максимальным качеством звука, не делая лишних движений. Мягкое оголовье и большие амбушюры, полностью охватывающие ухо, создают хорошую звукоизоляцию.
  • Внутриканальные — за счет своей формы и мягкости силиконовых амбушюр отсекают весь внешний шум. Но при длительном использовании могут вызывать дискомфорт в ушной раковине.

5 характеристик, на которые нужно обратить внимание

Чтобы наушники радовали качеством звучания, нужно внимательно изучить их особенности.

  1. Чувствительность — параметр, влияющий на громкость звучания. Игровые наушники должны иметь чувствительность в границах 100-120 дБ.
  2. Сопротивление — оно же сила звучания. 32 Ома будет достаточно для игровой консоли или ПК. Модели с большим сопротивлением могут требовать установку дополнительного усилителя.
  3. Частотный диапазон — для объемного реалистичного звучания нужно выбирать модели в пределах 20 Гц-20 кГц.
  4. Микрофон — незаменимая деталь во время игровых рейдов. Микрофон должен обладать высокой чувствительностью, хорошо заглушать посторонний шум и удобно фиксироваться на конструкции наушников.
  5. Вид подключения — у каждого есть свои преимущества. Проводные наушники — долговечные и бесперебойные. Беспроводные — не запутывают руки и ноги лишними проводами и могут использоваться с другими гаджетами, в которых нет аудиовыхода.

Выбирая геймерские наушники, учитывайте эргономику своего рабочего места, предпочтительные типы игр и собственный комфорт.
ForUm

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