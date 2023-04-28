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ЗС України вранці в п'ятницю збили 21 з 23 ворожих крилатих ракет, а також 2 БПЛА, повідомив головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний.

"Близько 4-ї години ранку російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря. Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня", - написав він у телеграм-каналі.

Залужний зазначив, що цілі знищено в зонах відповідальності повітряного командування "Центр", повітряного командування "Схід" і повітряного командування "Південь".
ForUm

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