У боях за Бахмут зростає конкуренція між російськими приватними військовими компаніями.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW). Конкуренця між російськими ПВК щодня зростає.

Про конкуренцію між ПВК свідчать публічні відеозверненнія найманців до Путіна. Нещодавно ролик записали бойовики газпромівської ПВК "Поток". Як стверджують найманці, посадові особи "Газпрому" переконували, що вони підпишуть контракти з міністерством оборони Росії, але потім їх змусили підписати контракти з ПВК "Редут".

Один з бійців "Потоку" стверджував, що "Газпром" створив ще два підрозділи – "Факел" і "Пламя", підпорядковані МО РФ.

Крім того, бійці "Потоку" скаржилися про погане поводження з боку бойовиків "Вагнера", які погрожували розстріляти бійців "Потоку", якщо вони відійдуть від лінії зіткнення. Різні джерела повідомляли, що бійці "Потоку" залишили свої позиції в Бахмуті. Причиною цього називали брак боєприпасів.

За оцінками ISW, фінансист "Вагнера" Євген Пригожин, ймовірно, розглядає збільшення кількості ПВК навколо Бахмута як конкуренцію, і, схоже, що посилення присутності інших приватних військових формувань у районі Бахмута може призвести до значних розбіжностей.