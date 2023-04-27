Оцінка потреб України на відновлення в $411 млрд станом на 24 лютого 2023 року, верифікована Світовим банком (СБ), подвоїться після звільнення окупованих нині Росією українських територій, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Росія завдала колосальних руйнувань: за оцінками СБ, тільки на контрольованій сьогодні території України наші збитки становлять понад EUR400 млрд. Це велика сума. Я впевнений, що після звільнення всієї території України ця сума подвоїться", - сказав він на двосторонній конференції з відновлення України в Римі в середу.

Водночас Шмигаль наголосив, що уряд "знає і бачить", як відбудовуватиметься Україна, її галузі та території.

Він запросив італійські компанії не чекати, а активно долучатися до цього процесу, нагадавши, що тільки цього року планується витратити на відновлення понад $14 млрд.

"Переконаний, що відновлення України стане найбільшим бізнес- та інвестпроєктом на європейському континенті з часів Другої світової... Ми маємо спільну зацікавленість у проєктах відновлення. Я переконаний, що лідерство Італії для нас у цьому питанні надзвичайно цікаве, і ми запрошуємо італійські компанії, досвідчені, потужні, інвестувати сьогодні в Україну, реалізовувати проєкти відбудови, не вичікуючи, а починаючи вже сьогодні", - заявив Шмигаль.