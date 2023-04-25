Провал аматорського плану із захоплення російського літака, що призвело до обстрілу аеродрому "Канатове", руйнувань і жертв серед українських військових, свідчить, що такі спецоперації можуть вдало реалізовувати виключно спецслужби. Про це пише політолог Тарас Загородній.

На думку експерта, справа військового, який допоміг росіянам, а потім спробував через пресу зліпити образ "постраждалого героя", потребує детального розбору. "Навідниками виступили військовий Роман Червінський та його друг, цивільний айтішник, які вирішили, що самостійно можуть провести спецоперацію та переконати російського пілота викрасти літак та прилетіти на ньому в Україну. Операція, проведена попри заборону СБУ та ГУР МО, провалилась. Ворог, дізнавшись розташування ППО та особового складу, наніс вдалий ракетний удар", - пише Загородній.

Експерт підкреслює, що справа відкрита за фактом дій, які привели до загибелі та поранень особового складу. "Спеціально глянув російську пресу та сюжет каналу "Россія". Із записів розмов, нажаль, очевидно, що спецслужби рф від самого початку "вели" українських "викрадачів літака". Спецопераціями подібного рівня мають займатись професіонали, а не аматори. Бо коли аматори планують спецоперації, то стають навідниками", - резюмує політолог.

"Після провалу операції, її ідеолог Роман Червінський, який прямо порушив заборону, подався у біга. Дивна поведінка для людини, яка впевнена у своїй невинуватості. Підозрюю він розумів, що за гибель та поранення колег доведеться відповідати. Однак через 8 місяців переховування Червінський вирішив зліпити в ЗМІ образ постраждалого героя", - вважає Загородній.

Нагадаємо раніше, голова СБУ Василь Малюк заявив, що "негідник, дії якого призвели до смерті одного українського військового і поранення ще сімнадцяти, має понести заслужене покарання". 24 квітня Червінського було затримано в Тернопільській області, де він переховувався.